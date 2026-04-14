Три ребёнка и женщина погибли при столкновении с КамАЗом в Пензенской области

В Пензенской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три ребёнка и женщина-водитель. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 14 апреля около 18 часов на 768-м километре трассы М-5 «Урал» близ рабочего посёлка Евлашево Кузнецкого района. Водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Женщина, находившаяся за рулём легковушки, и трое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных травм. Прокуратура Кузнецкого района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Следственные органы также разбираются в обстоятельствах трагедии, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.

