14 апреля, 18:14

Три ребёнка и женщина погибли при столкновении с КамАЗом в Пензенской области

Место происшествия. Обложка © Госавтоинспекция Пензенской области

Место происшествия. Обложка © Госавтоинспекция Пензенской области

В Пензенской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три ребёнка и женщина-водитель. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 14 апреля около 18 часов на 768-м километре трассы М-5 «Урал» близ рабочего посёлка Евлашево Кузнецкого района. Водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Женщина, находившаяся за рулём легковушки, и трое несовершеннолетних пассажиров скончались от полученных травм. Прокуратура Кузнецкого района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Следственные органы также разбираются в обстоятельствах трагедии, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.

Три легковушки и бетономешалка столкнулись в Москве, есть пострадавшие
Три легковушки и бетономешалка столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Ранее Life.ru рассказывал об аварии, которая произошла сегодня в Богородском округе Подмосковья: пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. ДТП случилось сегодня на 33-м километре дороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест. Предварительной версии, шофёр потерял контроль над транспортным средством.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
