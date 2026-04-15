Украинские военные заминировали участок границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения. Об этом заявил украинский посол в Кишинёве Паун Роговей в подкасте для издания Ziarul de Garda.

Дипломат уточнил, что речь идёт о целом комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности этого участка. По его словам, такие действия якобы принесут пользу не только Украине, но и Молдавии.

Ранее в Тирасполе неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией границы со стороны Киева, а также частыми военными учениями молдавской армии вблизи зоны безопасности.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ перемещаются из западных регионов ближе к границам России для установки мин на приграничных территориях и нанесения ударов по российской инфраструктуре. Эти подразделения задействуют именно для дистанционного минирования.