Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 01:19

Мать бросила дочь-инвалида одну в грязной квартире в Челябинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rneaw

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней матери, которая оставила пятилетнюю дочь-инвалида одну в антисанитарных условиях и без еды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Соседи случайно узнали о произошедшем. Около пяти часов вечера ребёнок вышел на балкон и стал звать на помощь прохожих.

Квартира, где мать бросила ребёнка-инвалида без еды. Видео © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Правоохранители приехали на место и выяснили, что мать ушла из квартиры утром 12 апреля 2026 года. Девочка осталась без еды. Оказалось, что женщина поступала так и раньше. Ребёнок был ей «неудобен и не нужен». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК — оставление в опасности.

Ребёнка-маугли нашли среди мусора под присмотром пьяницы в квартире в Ленобласти

Ранее в Бурятии ребёнок умер от отравления эпоксидной смолой. Жидкость перелили в бутылку от сиропа. Отца девочки будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar