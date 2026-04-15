Мать бросила дочь-инвалида одну в грязной квартире в Челябинске

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней матери, которая оставила пятилетнюю дочь-инвалида одну в антисанитарных условиях и без еды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Соседи случайно узнали о произошедшем. Около пяти часов вечера ребёнок вышел на балкон и стал звать на помощь прохожих.

Квартира, где мать бросила ребёнка-инвалида без еды.

Правоохранители приехали на место и выяснили, что мать ушла из квартиры утром 12 апреля 2026 года. Девочка осталась без еды. Оказалось, что женщина поступала так и раньше. Ребёнок был ей «неудобен и не нужен». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК — оставление в опасности.

