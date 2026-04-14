14 апреля, 20:36

Минфин планирует обсудить налог на сверхприбыль в России осенью

Обложка © Life.ru

Минфин России не вносил предложений о налоге на сверхприбыль. Но ведомство может рассмотреть этот вопрос осенью. Всё зависит от бюджетного цикла. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Замминистра пояснил, что в рамках бюджетного цикла вопрос будут обсуждать с учётом потребностей бюджета на следующую трёхлетку. Нужно понять — есть ли у компаний сверхприбыль или нет.

«Это же вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом. Соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью»,приводит слова замминистра ТАСС.

Сазанов добавил, что Минфин не направлял предложений по параметрам налога на сверхприбыль. Сейчас ведомство изучает отчётность компаний. Фирмы подали данные в конце марта. Минфин проверяет налог на прибыль за прошлый год и ищет признаки сверхдоходов.

Путин предостерёг от «проедания» сверхдоходов от нефти

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал, что на встрече с президентом Владимиром Путиным обсуждали идею ввести налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Деньги планируют направить на покрытие дефицита бюджета страны.

Лия Мурадьян
