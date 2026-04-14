Минфин планирует обсудить налог на сверхприбыль в России осенью

Минфин России не вносил предложений о налоге на сверхприбыль. Но ведомство может рассмотреть этот вопрос осенью. Всё зависит от бюджетного цикла. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Замминистра пояснил, что в рамках бюджетного цикла вопрос будут обсуждать с учётом потребностей бюджета на следующую трёхлетку. Нужно понять — есть ли у компаний сверхприбыль или нет.

«Это же вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом. Соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью», — приводит слова замминистра ТАСС.

Сазанов добавил, что Минфин не направлял предложений по параметрам налога на сверхприбыль. Сейчас ведомство изучает отчётность компаний. Фирмы подали данные в конце марта. Минфин проверяет налог на прибыль за прошлый год и ищет признаки сверхдоходов.

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал, что на встрече с президентом Владимиром Путиным обсуждали идею ввести налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Деньги планируют направить на покрытие дефицита бюджета страны.