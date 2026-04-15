Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 23:46

Экс-футболиста сборной России жёстко вырубили в дебютном бою

Рэпер GOODY нокаутировал экс-футболиста Кудряшова на турнире Fight Nights

Экс-защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов неудачно дебютировал в единоборствах. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года проиграл музыканту Дмитрию Гусакову (GOODY) в главном бою турнира Fight Nights.

Поединок во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве закончился для 39-летнего спортсмена тяжёлым нокаутом во втором раунде — соперник попал ему ногой в голову.

GOODY нокаутировал Кудряшова. Видео © VK Видео / МЕДИАЛИГА | ULTRAS

Кудряшов после удара потерял сознание прямо в ринге. Врачам пришлось использовать кислородную маску, чтобы привести экс-футболиста в чувство.

Для Гусакова эта победа стала второй подряд в октагоне. На прошлом турнире Fight Nights он в эпичном бою победил защитника медиафутбольного клуба 2Drots Константина Морозова.

Звезда смешанных единоборств Джон Джонс стал амбассадором лиги кулачных боёв

Ранее был объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Главным событием турнира станет титульный бой испано-грузинского бойца Илии Топурии против американца Джастина Гейджи. В соглавном бою вечера встретятся поднявшийся к тяжеловесам чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра и француз Сирил Ган — они сразятся за временный пояс. Россиян на турнире не будет.

Обложка © VK Видео / МЕДИАЛИГА | ULTRAS

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Фёдор Кудряшов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar