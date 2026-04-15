Экс-футболиста сборной России жёстко вырубили в дебютном бою

Экс-защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов неудачно дебютировал в единоборствах. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года проиграл музыканту Дмитрию Гусакову (GOODY) в главном бою турнира Fight Nights.

Поединок во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве закончился для 39-летнего спортсмена тяжёлым нокаутом во втором раунде — соперник попал ему ногой в голову.

Кудряшов после удара потерял сознание прямо в ринге. Врачам пришлось использовать кислородную маску, чтобы привести экс-футболиста в чувство.

Для Гусакова эта победа стала второй подряд в октагоне. На прошлом турнире Fight Nights он в эпичном бою победил защитника медиафутбольного клуба 2Drots Константина Морозова.

