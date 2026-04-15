14 апреля, 23:56

В районе Анапы прогремела серия взрывов, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В районе курортного города Анапа ночью 15 апреля прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы ПВО уничтожают украинские беспилотники над Чёрным морем.

Местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжается уже около 15 минут. Всего очевидцы насчитали шесть-семь глухих взрывов со стороны моря. Жители некоторых районов Анапы утверждают, что видели вспышки в небе.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Life.ru писал, что за двенадцать часов средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, Крымом и акваторией Чёрного море.

Юния Ларсон
