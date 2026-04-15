15 апреля, 00:55

«С такими друзьями...»: Венгры не одобрили радость Запада из-за поражения Орбана

Венгры не одобрили реакцию Запада на поражение Орбана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Венгры, ценящие независимость собственного руководства, отнеслись с неодобрением к реакции западных элит на победу партии «Тиса» Петера Мадьяра. Об этом пишет The European Conservative.

«С такими друзьями растут опасения по поводу нового премьер-министра Венгрии», – отмечает издание.

Особое внимание в статье уделяется реакции главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которые радостно встретили поражение Виктора Орбана. Авторы также указывают на вмешательство семьи Соросов в избирательный процесс.

Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса* и Европейской комиссией, подвергла критике Венгрию Орбана, назвав её «разрушителем», активно ослабляющим верховенство права.

Зеленский потребовал у Мерца быстро дать кредит €90 млрд после ухода Орбана

Ранее Life.ru писал, что европейские ультраправые разочаровались в Дональде Трампе после поражения Орбана. Вице-президент французской партии «Национальное объединение» Луи Алиот заявил, что интересы европейцев не всегда совпадают с США. Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приезжал поддерживать Орбана, «по-настоящему глупым предвыборным ходом».

*Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Юния Ларсон
