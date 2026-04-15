15 апреля, 01:48

Блогершу из Петербурга, сфотографировавшую кулич рядом с дилдо, задержали

Обложка © Следственный комитет по Ленинградской области

Обложка © Следственный комитет по Ленинградской области

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая опубликовала в своём блоге фотографию — кулич рядом с секс-игрушкой. О задержании сообщили в управлении ленинградского следственного комитета.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушке грозит до одного года лишения свободы. Следователи продолжают работу по уголовному делу.

Полиция задержала онлифанщицу за кальян на куличе
Полиция задержала онлифанщицу за кальян на куличе

Напомним, скандал разразился, когда блогерша выложила в соцсети снимок с куличом и дилдо. Сама девушка заявила — она не верит в Бога. Когда на неё обрушилась волна критики, тиктокерше пришлось публично извиниться и удалить контент из своих соцсетей. После скандала против неё возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ.

BannerImage
Лия Мурадьян
