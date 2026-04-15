Блогершу из Петербурга, сфотографировавшую кулич рядом с дилдо, задержали

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая опубликовала в своём блоге фотографию — кулич рядом с секс-игрушкой. О задержании сообщили в управлении ленинградского следственного комитета.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушке грозит до одного года лишения свободы. Следователи продолжают работу по уголовному делу.

Напомним, скандал разразился, когда блогерша выложила в соцсети снимок с куличом и дилдо. Сама девушка заявила — она не верит в Бога. Когда на неё обрушилась волна критики, тиктокерше пришлось публично извиниться и удалить контент из своих соцсетей. После скандала против неё возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ.