15 апреля, 02:33

МИД: За период эскалации на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

За период обострения между США, Израилем и Ираном в зоне конфликта пострадала одна гражданка России. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, инцидент произошёл в ОАЭ в результате падения сбитого беспилотника в эмирате Абу-Даби. Пострадавшая проживает в ОАЭ и самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

«Её состояние не вызывает никаких опасений», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Климов уточнил, что официальных данных о других россиянах, пострадавших в ходе эскалации, во внешнеполитическое ведомство не поступало.

В МИД раскрыли ожидания от переговоров Ирана и США

Ранее Life.ru писал, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля. Встреча снова пройдёт в Исламабаде.

Артём Гапоненко
