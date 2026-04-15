МИД: За период эскалации на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка

За период обострения между США, Израилем и Ираном в зоне конфликта пострадала одна гражданка России. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, инцидент произошёл в ОАЭ в результате падения сбитого беспилотника в эмирате Абу-Даби. Пострадавшая проживает в ОАЭ и самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

«Её состояние не вызывает никаких опасений», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Климов уточнил, что официальных данных о других россиянах, пострадавших в ходе эскалации, во внешнеполитическое ведомство не поступало.

Ранее Life.ru писал, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля. Встреча снова пройдёт в Исламабаде.