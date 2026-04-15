Удары украинских беспилотников отразили в ростовском Каменск-Шахтинском

Украинские боевики снова атаковали беспилотниками Ростовскую область. Несколько боевых дронов сбили ночью 15 апреля в городе Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменск-Шахтинском», — говорится в сообщении главы региона.

Сведения о пострадавших в результате атки людях не поступали. Также не было данных о разрушениях и других последствиях на земле. Однако в регионе сохраняется беспилотная опасность. Людей просят соблюдать осторожность.