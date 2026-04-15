Удары украинских беспилотников отразили в ростовском Каменск-Шахтинском
Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / VanderWolf Images
Украинские боевики снова атаковали беспилотниками Ростовскую область. Несколько боевых дронов сбили ночью 15 апреля в городе Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменск-Шахтинском», — говорится в сообщении главы региона.
Сведения о пострадавших в результате атки людях не поступали. Также не было данных о разрушениях и других последствиях на земле. Однако в регионе сохраняется беспилотная опасность. Людей просят соблюдать осторожность.
Напомним, что накануне днём, 14 апреля, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 11 украинских дронов. Всего атаке подверглись пять регионов, а также акватория Чёрного моря.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.