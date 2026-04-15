Серия из волн взрывов прогремела в четырёх области Украины. Несколько волн ударов прозвучали в городе Измаиле Одесской области. Также взрывы раздались в Черкассах. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидентов пока не известны. Возможные Последствия происшествий не приводятся. Этой ночью о взрывах также сообщали в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме этого зафиксировали в Днепропетровской области.

Сейчас в ряде областей Украины действует воздушная тревога. Сирены звучат сразу в нескольких городах и населённых пунктах.

Ранее наступление ВС РФ спровоцировало массовое бегство Вооружённых сил Украины из города Славянск в Донецкой Народной Республике. По данным военных, моральный дух противника уже надломлен. На позициях украинские солдаты удерживаются только благодаря карательным мерам со стороны командования.