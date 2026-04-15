Скандал со страстными танцами женатого Чумакова с фанаткой не утихает – его защитила «разлучница»

Поклонница Алексея Чумакова и основательница школы танцев Юлия Подпятникова прокомментировала резонансное видео с артистом, которое вызвало волну критики в сети. По её словам, происходящее было частью выступления и не выходило за рамки допустимого.

Она уточнила, что запись сделана на мероприятии, где певец работал, а она присутствовала как гостья. Страстный танец на сцене, по её словам, носил исключительно творческий характер.

Танец Чумакова с фанаткой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / podpyatnikova

«Алексей вел себя профессионально и уважительно, ничего вызывающего или некомфортного в его поведении не было. Границ никто не переходил», — уточнила в соцсетях блогерша.

Юлия также отреагировала на негативные комментарии в адрес артиста. Она заявила, что не понимает критику и считает её надуманной и несправедливой.

Ранее пользователи сети осудили Чумакова за поведение на сцене — в ходе танца он прижимался к поклоннице и целовал ей руки. В комментариях даже напомнили артисту, что он состоит в браке с певицей Юлией Ковальчук.