Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 06:00

«Что происходит вообще?» Слава Комиссаренко был шокирован из-за зрителей на концерте в США

Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Стендап-комик Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, столкнулся с неожиданной реакцией зала на концерте в США. Своими впечатлениями юморист поделился в видео на YouTube.

По словам артиста, во время выступления он упомянул Белоруссию и заметил, что публика отреагировала очень тепло. Тогда Комиссаренко попросил похлопать тех, кто приехал оттуда, и, к его удивлению, аплодировали около 500 человек из 700 присутствующих. Когда юморист попросил гостей назвать свои города, из зала крикнули: «Гродно».

«Я такой: «Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка в Польше вообще?» — сказал залу комик.

Зрители из Гродно объяснили, что решение переехать в США принимали, основываясь на отзывах знакомых.

Беглый комик Слава Комиссаренко разочаровался в демократии «по-европейски»

Ранее Слава Комиссаренко рассказал о проблемах с концертами в Нидерландах. Юморист заявил, что организатор выступлений украл у него деньги за 20 концертов. После этого, по словам Комиссаренко, тот же человек начал звонить и сообщать о минировании залов. Из-за этих звонков все выступления срывались. Комик передал полиции Амстердама доказательства того, что звонит именно организатор.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Слава Комиссаренко
  • Белоруссия
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar