«Что происходит вообще?» Слава Комиссаренко был шокирован из-за зрителей на концерте в США

Стендап-комик Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, столкнулся с неожиданной реакцией зала на концерте в США. Своими впечатлениями юморист поделился в видео на YouTube.

По словам артиста, во время выступления он упомянул Белоруссию и заметил, что публика отреагировала очень тепло. Тогда Комиссаренко попросил похлопать тех, кто приехал оттуда, и, к его удивлению, аплодировали около 500 человек из 700 присутствующих. Когда юморист попросил гостей назвать свои города, из зала крикнули: «Гродно».

«Я такой: «Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка в Польше вообще?» — сказал залу комик.

Зрители из Гродно объяснили, что решение переехать в США принимали, основываясь на отзывах знакомых.

Ранее Слава Комиссаренко рассказал о проблемах с концертами в Нидерландах. Юморист заявил, что организатор выступлений украл у него деньги за 20 концертов. После этого, по словам Комиссаренко, тот же человек начал звонить и сообщать о минировании залов. Из-за этих звонков все выступления срывались. Комик передал полиции Амстердама доказательства того, что звонит именно организатор.