Не стой в стороне: Что запрещено делать в Светлую среду и почему отказ от хоровода — грех

В среду 15 апреля 2026 года православные продолжают празднование Светлой седмицы. В церковном календаре этот день именуется Светлой средой, а в народной традиции — Хороводницей. На третий день после Пасхи верующие с радостью собираются в хороводы, чтобы прославить Господа песнями, плясками и братским общением. Хороводница — это момент соединения Церкви и народа в едином ликовании.

В Светлую среду особенно остро ощущается, как Воскресение Христово преображает и душу, и всю человеческую жизнь, призывая к живому, деятельному и всеобщему торжеству. Люди выходят на улицы, поля и площади, чтобы в круговом танце выразить ту полноту радости, которую невозможно удержать в одиночестве.

Хороводница — это древний народный обычай, который Церковь благословляет как искреннее выражение пасхальной радости. В этот день и молодёжь, и взрослые водят хороводы, поют духовные и народные песни. Это не просто веселье, а живое свидетельство единства земной Церкви. Духовный смысл этого дня в том, что истинная радость Воскресения раскрывается лишь в общении, любви и совместном славословии Богу.

В день, когда вся земля ликует вместе с Воскресшим Христом, христианину не пристало стоять в стороне от общего веселья или отказываться от участия в хороводе — такое поведение считается проявлением духовной гордости и отчуждения от пасхальной радости. Запрещается осуждать или высмеивать тех, кто поёт и водит хороводы, ибо всякое злое слово в этот день особенно тяжело ложится на душу и может лишить человека пасхальной благодати.

Не подобает завидовать чужому веселью, красоте песен или удали в пляске — зависть в день всеобщего ликования особенно пагубна и способна привести к духовной сухости. В этот день нельзя сплетничать, обсуждать чужие недостатки или тайно осуждать участников общего торжества — такие поступки разрушают единство, которое должно царить в Хороводнице. Также строго возбраняется отказываться от приглашения в круг или от совместного пения: это считается проявлением холодности сердца и, по поверьям, может привести к одиночеству и отсутствию друзей на весь год.

Нельзя в Хороводницу грубить, толкаться в толпе или намеренно разрывать общий круг — это оскорбляет дух братского единения. Запрещается и громко хвастаться своим голосом или умением плясать, ибо гордость в день всеобщей радости особенно отвратительна Богу.

В воскресенье 19 апреля в России также будкут праздновать Красную горку — народно-церковный праздник. Самое время для свадьбы: по традиции брак, заключённый в пасхальную неделю, будет долгим и счастливым.