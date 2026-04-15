Захарова: США получают дань от вассалов из НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что США фактически собирают дань со своих партнёров по НАТО, обращаясь с ними как с вассалами, и при этом сами же создают угрозы внутри альянса. Сами члены блока охотно платят Вашингтону за то, что он якобы несёт за них ответственность и готов обеспечить их безопасность.

«Сейчас все свелось к тому, что вроде бы они равноправные, но при этом они (США) берут с тех других равноправных дань, как будто они не равноправные, а вассалы», — подчеркнула дипломат.

Члены НАТО платят Америке за защиту, не уточняя, от кого именно их нужно защищать, лишь намекая на восточного соседа в лице России. Феноменально и то, что сами США угрожают партнёрам, например, что вот-вот отнимут Гренландию.

«Тогда, простите, от кого защищать, если внутри у себя они сами занимаются такими вещами?» — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что действия и заявления французского руководства в отношении Москвы носят «чудовищный» характер. По словам дипломата, речь идет о шагах, которые, по ее мнению, «чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения» и идут вразрез с постулатами самой Франции.