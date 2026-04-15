15 апреля, 08:47

«Ограничения временные»: В Госдуме считают, что привычный для россиян цифровой уклад вернётся

Боярский: Ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся

Обложка © Life.ru

Отключения и перебои мобильного интернета являются временным явлением, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он выразил убеждение, что привычный цифровой уклад вернётся.

Сергей Боярский — об ограничениях мобильного интернета. Видео © Life.ru

Парламентарий отметил, что ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности по запросу силовых структур. Однако работают «белые списки», которые должны снивелировать трудности.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убеждён, что это временное явление и мы, конечно, вернёмся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — добавил Боярский.

В Кремле назвали условие полного восстановления работы интернета
В Кремле назвали условие полного восстановления работы интернета

Ранее в Кремле заявили, что цифровые ограничения — это не «путь в прошлое». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, текущая ситуация требует принятия дополнительных мер, продиктованных соображениями безопасности.

Никита Никонов
