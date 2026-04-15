Трамп не обеспокоен уходом Орбана, потому что уверен — «новый парень» справится

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах, поскольку тот «сильно отставал» от своего противника Петера Мадьяра. Об этом сообщил журналист ABC News Джонатан Карл, которому американский лидер дал комментарий.

«Я думаю, новый парень хорошо справится — он хороший человек», — сказал Трамп, так и не назвав Мадьяра по имени.

Он напомнил, что будущий глава венгерского правительства ранее состоял в партии Орбана и разделяет схожие взгляды на миграционную политику. Президент США также признался, что не знает, изменился бы исход голосования, если бы на предвыборную кампанию в поддержку Орбана вместо вице-президента Джей Ди Вэнса поехал он сам.

«Я не был так сильно вовлечён в этот раз. Хотя Виктор — хороший человек», — заключил Трамп.

Петер Мадьяр должен возглавить кабмин после формирования нового парламента в первых числах мая. После победы венгерской оппозиции Владимир Зеленский пообещал завершить ремонт нефтепровода «Дружба» к концу апреля. Тем временем лидер партии «Тиса» уже заявил об отказе сворачивать закупки углеводородов из Российской Федерации.