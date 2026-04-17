Хирурги достали из заднего прохода казанца гранёный стакан, а через неделю он вернулся с рюмкой в том же месте

В Казани пенсионера экстренно прооперировали и извлекли рюмку из прямой кишки — неделей ранее врачи доставали оттуда же гранёный стакан. Об этом сообщает SHOT.

Родственники вызывали скорую 70-летнему мужчине дважды за семь дней. В первый раз пациент пояснил, что случайно «упал» на стакан. Медики госпитализировали его и извлекли застрявший предмет.

Пенсионер быстро пошёл на поправку и решил попробовать «размерчик поменьше». Он повторил ту же манипуляцию со стопкой, но маленькая рюмка застряла ещё надёжнее. Самостоятельные попытки извлечь её привели к опасным для жизни последствиям. Семье снова пришлось спасать деда, на этот раз потребовалась серьёзная операция.

Перед хирургами мужчина вновь оправдался — мол, ноги плохо носят, не устоял и упал на рюмку. Пенсионера выписали с рекомендацией больше ни на что не падать, чтобы не нервировать бабушку и внуков.

Все подобные истории можно назвать необычными, но есть одна из недавних, где пациент попытался произвести на врачей впечатление креативным подходом. Житель Уфы попал в больницу после неудачного секс-эксперимента: медики обнаружили в его прямой кишке инородные предметы, которыми оказались шахматные фигуры — слон и ферзь.