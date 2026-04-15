15 апреля, 09:41

Генпрокурор Гуцан оценил ущерб от преступлений нацистов в 257 трлн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorGolovniov

Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что ущерб от преступлений гитлеровцев оценивается почти в 257 трлн рублей. Такое заявление главы надзорного ведомства прозвучало во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, расчёты проводились в рамках проекта «Без срока давности», который завершили в 2025 году. Работа велась по всей стране с привлечением судебных органов. Суды в 34 регионах установили факты военных преступлений и признали их геноцидом. Речь идёт о массовых жертвах и разрушениях, нанесённых в годы войны.

«Эти преступления повлекли многочисленные жертвы и колоссальные разрушения на сумму практически 257 трлн рублей», — отметил Гуцан.

В Думе предложили установить 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы о расследовании в отношении немецкой инженерной фирмы, которая участвовала в строительстве крематориев и газовых камер в концлагерях Третьего рейха. Материалы обнародованы в Международный день освобождения узников фашистских лагерей и касаются деятельности компании «Топф и сыновья». Все документы хранятся в Центральном архиве ФСБ.

