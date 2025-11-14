В Думе предложили установить 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа
Обложка © ТАСС / Zuma
Законопроект об учреждении 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа внесён в Госдуму вице-спикером Ириной Яровой. Об этом она сама проинформировала журналистов.
«Установление 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа – подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны: никто не забыт и ничто не забыто», — сказала парламентарий.
По словам Яровой, включение этой даты в перечень памятных дат России означает государственное признание того, что агрессия против СССР является геноцидом. Она подчеркнула, что законопроект юридически закрепляет историческую правду, которую граждане России подтверждают на основе Конституции.
Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынесли суды в Твери и Карелии.
