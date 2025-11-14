Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:21

В Думе предложили установить 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Законопроект об учреждении 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа внесён в Госдуму вице-спикером Ириной Яровой. Об этом она сама проинформировала журналистов.

«Установление 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа – подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны: никто не забыт и ничто не забыто», — сказала парламентарий.

По словам Яровой, включение этой даты в перечень памятных дат России означает государственное признание того, что агрессия против СССР является геноцидом. Она подчеркнула, что законопроект юридически закрепляет историческую правду, которую граждане России подтверждают на основе Конституции.
Суд признал геноцидом народов СССР действия фашистов в Тульской области
Суд признал геноцидом народов СССР действия фашистов в Тульской области

Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынесли суды в Твери и Карелии.


Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Великая Отечественная война
  • ссср
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar