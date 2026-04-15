«Северяне» спустя несколько месяцев боёв освободили Волчанские Хутора

Российские войска взяли под свой контроль посёлок Волчанские Хутора в Харьковской области. Такой информацией делится Минобороны РФ, комментируя продвижение наших военных на данном участке фронта.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Волчанские Хутора», — доложили 15 апреля в военном ведомстве.

Село Волчанские Хутора находится на левом, южном берегу реки Волчья. Боевые действия за населённый пункт шли несколько месяцев. ВСУ предпринимали попытки высадиться на правый берег, но каждый раз российские военные отбрасывали и уничтожали вражеский десант.