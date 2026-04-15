Опубликованы первые фото секретного бомбардировщика США B-21 Raider

Компания Northrop Grumman опубликовала первое в истории полноценное изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider в верхней проекции. Снимок был сделан в ходе начальных испытаний самолёта по дозаправке в воздухе. Ранее публиковались лишь фронтальные кадры с небольшим превышением точки съёмки, но полного вида сверху до сих пор не существовало. Также впервые показаны выхлопные системы — одна из самых чувствительных частей малозаметного бомбардировщика нового поколения.

Northrop Grumman впервые показала B-21 Raider сверху. Фото © Northrop Grumman

В сопроводительном пресс-релизе отмечается, что B-21 стал самым экономичным бомбардировщиком в истории: он потребляет лишь долю топлива по сравнению с машинами четвёртого и пятого поколений. Это снижает нагрузку на парк заправщиков в зоне боевых действий и даёт командирам больше гибкости при формировании сил.

Исключительная дальность B-21 — ключевой элемент концепции дальнего ударного бомбардировщика. Несмотря на меньшие размеры по сравнению с B-2, Raider способен летать дальше благодаря аэродинамической схеме, оптимизированной для высоковысотного экономичного полёта. Судя по следам конденсата и общим особенностям конструкции, B-21, вероятно, оснащён двумя двигателями (против четырёх у предшественника). Боевая нагрузка у него будет меньше, чем у B-2, но запас топлива — значительно больше, что позволит действовать на больших удалениях от заправщика.

На новом снимке сверху хорошо видны открытый приёмник дозаправки и разметка вокруг него, напоминающая элементы на малозаметных истребителях F-22 и F-35. Также чётко различимы глубоко утопленные воздухозаборники — критически важный элемент стелс-конструкции. Особый интерес вызывают сопла двигателей: они выглядят впечатляюще, но порождают вопросы.

Изображение, вероятно, было отредактировано для сокрытия деталей выхлопной системы — крайне чувствительного узла бомбардировщика. Тем не менее заметны глубоко утопленные сопла с шевронной кромкой (направленной в сторону, противоположную B-2), расположенные ближе к центру, чем к задней кромке — это снижает инфракрасную заметность. Однако не видно специальных материалов для рассеивания тепла или защиты конструкции.

Отсутствуют также признаки плоских поверхностей для активного охлаждения, как у B-2, или желобообразных каналов, соединяющих скрытые двигатели с верхней частью хвостового оперения. Как именно реализованы эти решения — остаётся неясным, возможно, часть деталей скрыта ретушью.

Также опубликован боковой снимок, на котором B-21 выполняет сближение с заправщиком, выпуская измерительный шланг. Этот ракурс демонстрирует сравнительно небольшую длину самолёта — примерно от носа до хвоста, как у F-15. Размах крыла оценивается в 45–47 метров.

Ранее стратегический бомбардировщик B-52 США заметили во время испытательного полёта с прототипами новых крылатых ракет AGM-181A. Их тестирование проходит в районе пустыни Мохаве. Полёт проходил над пустынной местностью в Калифорнии, где традиционно проводятся испытания техники с авиабазы ВВС США Эдвардс. Именно там регулярно проверяют новые образцы авиационного вооружения и оборудования.