17-летняя королева красоты подсела на энергетики «для здоровья», а они её убили

В США юная победительница конкурсов красоты Ларисса Родригес скончалась после чрезмрного употребления энергетика Alani Nu. Девушка повелась на рекламу, в которой говорилось о пользе напитка. Семья уверена, что смерть произошла по вине производителя, который не предупреждает об опасности энергетиков. В крови 17-летней девушки после гибели нашли ударную дозу кофеина, который входит в состав Alani Nu, пишет The Independent.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. У 17-летней Родригес внезапно случился сердечный приступ. Ему предшествовала кардиомиопатия, вызванная чрезмерным потреблением кофеина. Семья уже подала в суд на компанию, выпускающую Alani Nu. В иске говорится, что Родригес начала пить энергетик утром, днём и вечером перед тренировками. Тем более, что его рекламировали блогеры и уверяли в безопасности.

В одной банке Alani Nu содержится 200 миллиграммов кофеина. По мнению врачей, это очень большая доза для несовершеннолетней. Также в напиток добавлены и другие тонизирующие вещества, о которых на этикетке даже не указано, утверждает адвокат. Производитель с иском не согласен. Он пояснил, что его продукты выпускаются «для здоровья и фитнеса», но ограничения касаются несовершеннолетних, а также беременных и людей с хроническими заболеваниями. Семья Родригес не верит компании и будет доказывать в суде, что производитель скрывает правду об энергетиках.

Ларисса Родригес выиграла конкурсы красоты Miss Texas Onion Fest и Junior Miss Weslaco. Девушка собиралась поступать на юридический факультет Техасского университета в Остине. Она не имела пагубных привычек, не курила и не пила алкоголь.

Ранее в Бразилии аттракцион «Гусеница» обрушился во время работы, в результате ЧП погибла 21-летняя певица Каролина Беатрис де Деус Масиэль. Предположительно, карусель уже имела неполадки, но владельцы продолжили её эксплуатацию.