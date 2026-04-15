Дрон ВСУ ранил мирного жителя под Белгородом

В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Грузское — мужчина получил ранения из-за детонации дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском округе в селе Грузское от детонации беспилотника ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ноги», — говорится в сообщении.

Для дальнейшего обследования и оказания специализированной помощи бригада скорой медицинской помощи транспортирует пациента в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку ВСУ. В период с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля было сбито 85 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.