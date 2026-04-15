Украинские полярники засняли серебряный «венец» вокруг Луны

На Антарктиде сотрудники украинской станции «Академик Вернадский» засняли удивительное явление — серебряный венец вокруг Луны. Кадрый публикует в соцсети Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Национальный антарктический научный центр

«Венец возникает тогда, когда перед светилом появляется тонкий слой облаков или туман, состоящий из мелких капель воды или ледяных кристалликов. Они становятся препятствиями для света, из-за чего лучи дифрагируют – то есть огибают эти частицы, «рисуя» на небе венец» , – пояснили учёные.

Чем однороднее капли или кристаллики, тем ярче и радужнее будут цвета, отметили специалисты. Венец может состоять из множества колец, а также иметь разнообразную цветовую палитру. Учёные подчеркнули, что это небесное явление не следует путать с гало, которое тоже визуально выглядит как некая окружность, но обычно отличается менее яркой окраской и расположено гораздо дальше от объектов на небе.

