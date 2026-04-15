Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 10:48

HR-эксперт раскрыла новую систему учёта отгулов, которые теперь могут сгореть

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Даже при самом тщательном учёте отгулов есть риск остаться без компенсации из-за ошибок в документах или незнания новых правил, предупредила руководитель отдела кадрового учёта мультисервисной компании Юлия Воинова. По её словам, с марта прошлого года, благодаря изменениям в статье 153 ТК РФ, отгулы приравняли к дням неиспользованного отпуска, то есть при увольнении за них положена денежная компенсация.

Однако срок действия отгулов ограничили одним годом со дня работы в выходной или праздник, если не уложиться, они просто сгорят. Чтобы не запутаться, лучше заранее указывать конкретную дату отдыха в соглашении о привлечении к работе или отмечать в календаре день истечения срока отгула. Работодателям, у которых нет автоматизированной системы, рекомендуется вести электронный журнал дней отдыха сотрудников, резюмировала эксперт в интервью «Газете.ru».

К слову, опоздание на работу, то есть нарушение режима рабочего времени, установленного работодателем, может быть расценено как дисциплинарный проступок, за который грозит ответственность. ТК РФ предусматривает три вида взыскания: замечание, выговор и увольнение.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar