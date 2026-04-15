HR-эксперт раскрыла новую систему учёта отгулов, которые теперь могут сгореть

Даже при самом тщательном учёте отгулов есть риск остаться без компенсации из-за ошибок в документах или незнания новых правил, предупредила руководитель отдела кадрового учёта мультисервисной компании Юлия Воинова. По её словам, с марта прошлого года, благодаря изменениям в статье 153 ТК РФ, отгулы приравняли к дням неиспользованного отпуска, то есть при увольнении за них положена денежная компенсация.

Однако срок действия отгулов ограничили одним годом со дня работы в выходной или праздник, если не уложиться, они просто сгорят. Чтобы не запутаться, лучше заранее указывать конкретную дату отдыха в соглашении о привлечении к работе или отмечать в календаре день истечения срока отгула. Работодателям, у которых нет автоматизированной системы, рекомендуется вести электронный журнал дней отдыха сотрудников, резюмировала эксперт в интервью «Газете.ru».

К слову, опоздание на работу, то есть нарушение режима рабочего времени, установленного работодателем, может быть расценено как дисциплинарный проступок, за который грозит ответственность. ТК РФ предусматривает три вида взыскания: замечание, выговор и увольнение.