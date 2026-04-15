Honda отзывает 440 тысяч машин из-за «стреляющих» подушек безопасности

Японский автоконцерн Honda отзывает с национального рынка 443 тысячи машин из-за дефектных подушек безопасности компании Takata. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на производителя.

В перечень попали 13 моделей, почти половина из которых — Honda Fit. Также среди отзываемых автомобилей числится Honda Civic. Все машины выпускались в период с 2005 по 2014 год. В американском управлении безопасности дорожного движения (NHTSA) уточнили, что из-за ошибки программного обеспечения подушки в минивэнах Odyssey могут срабатывать самопроизвольно. Дилеры Honda обновят софт бесплатно.

Компания Takata оказалась в центре международного скандала в 2014 году после того, как вскрылось, что её подушки безопасности способны неожиданно раскрываться во время движения. Из-за неисправности в нагнетателях газа при срабатывании подушка может «выстрелить» в человека. В результате инцидентов с продукцией этой фирмы погибли десять человек, девять из них — в США.

В 2015 году Минтранс США оштрафовал Takata на 70 миллионов долларов за то, что компания вовремя не проинформировала власти о существующих дефектах. Ведомство пригрозило взыскать ещё 130 миллионов в случае повторного нарушения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что Honda отказывается от выпуска трёх электромобилей в США и проводит реструктуризацию своего «зелёного» направления. Компания ожидает первый годовой убыток за почти 70 лет биржевой истории и готовит списание активов на 2,5 триллиона иен (примерно 15,7 миллиарда долларов). Под удар попали седан Saloon, кроссовер Honda 0 SUV и модель Acura RSX.