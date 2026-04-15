Исследование: Соль на столе ведёт себя «по-мужски» и «по-женски»

15 апреля, 10:58

Frontiers in Public Health: Соль на столе ведёт себя «по-мужски» и «по-женски»

Обложка © freepik

Учёные обратили внимание на различия в том, как мужчины и женщины используют соль за столом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health. Как следует из работы, поведение при досаливании еды может отличаться в зависимости от пола. Речь идёт не о самой соли, а о привычках людей — когда и как они добавляют её в блюда.

Авторы отмечают, что мужчины чаще склонны досаливать еду сразу, не пробуя её. У женщин, как утверждается, зачастую встречается противоположная модель — сначала попробовать, а затем принимать решение. Также в исследовании говорится о разнице в восприятии вкуса и уровне солёности, который участники считают комфортным. Эти различия могут влиять на общее потребление соли.

Учёные подчёркивают, что подобные поведенческие особенности важны с точки зрения общественного здоровья. Избыточное потребление соли связано с рисками для сердечно-сосудистой системы.

Хрустящая корочка и розовый центр: секреты стейка, который тает во рту
Хрустящая корочка и розовый центр: секреты стейка, который тает во рту

Ранее Life.ru писал, что избыточное потребление соли повышает риски развития гипертонии, почечных заболеваний и рака желудка. Россияне потребляют 12-13 граммов соли ежедневно, что в 2-2,5 раза превышает рекомендованную ВОЗ норму в 5 граммов, предупредили учёные.

BannerImage
Татьяна Миссуми
