Внутренний комфорт или традиционные ценности? Как побороть эпидемию одиночества в РФ

Около сорока пяти процентов опрошенных россиян заметили, что за последние годы в их населённых пунктах стало больше людей, живущих в одиночку, причём чаще всего это не пожилые, а граждане трудоспособного возраста, показатель достиг исторического максимума, обратила внимание клинический психолог Марианна Абравитова.

По её оценке, в Россию пришла тенденция, свойственная многим европейским странам: люди сознательно выбирают одиночество, делая ставку на внутренний комфорт, карьеру, путешествия, хобби. Для них главное важно умение быть интересным самому себе. Однако это приводит к расколу в обществе между теми, кто сознательно выбирает одиночество, и приверженцами традиционных семейных ценностей.

Для России такой подход не является органичным. Традиционные устои глубоко укоренены в культуре, поэтому нынешняя мода на одиночество, скорее всего, временное явление. В последние годы государственная политика активно разворачивается в сторону поддержки семьи и многодетности, в ближайшие пять–десять лет это может переломить популярность одинокого образа жизни, полагает эксперт.

«Если общество будет поощрять семейные ценности бонусами, льготами и новыми возможностями, многие пересмотрят свои приоритеты и вернутся к семейной модели жизни», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

