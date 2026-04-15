15 апреля, 11:18

Путин «засветился» в новом эпизоде «Пацанов»

Скриншот из видео © The BOYS

В третьей серии пятого, финального сезона сериала «Пацаны» произошло неожиданное камео. На экране мелькнул президент России Владимир Путин.

Как выясняется по сюжету, Солдатик — один из ключевых персонажей вселенной — работал на СССР и Россию ещё с 1984 года. В одном из флешбэков показана сцена, где он пожимает руку российскому лидеру. Кроме того, в эпизоде прозвучала характерная цитата.

«Россия нам не враг, они сильны, уважают семью и не терпят туалеты для трансов», — говорится в эпизоде.

Создатели сериала вновь обыграли образ реального политика в контексте вымышленной вселенной. Впрочем, как всегда в случае с «Пацанами», не всё так однозначно.

«Его игра»: Баста выбрал звезду «Слова пацана» на роль самого себя

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в российский кинопрокат порой пропускают «совершенно тупые и ненужные вещи». Такое заявление глава государства сделал в ходе обсуждения квотирования иностранного кино. Путин отметил, что в некоторых странах этот вопрос регулируется очень жёстко. По его словам, Россия не должна «разевать рот» и допускать на экраны идеологически чуждый контент, особенно если при этом страдает отечественный кинопроизводитель.

Наталья Афонина
