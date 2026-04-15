Путин «засветился» в новом эпизоде «Пацанов»

В третьей серии пятого, финального сезона сериала «Пацаны» произошло неожиданное камео. На экране мелькнул президент России Владимир Путин.

Как выясняется по сюжету, Солдатик — один из ключевых персонажей вселенной — работал на СССР и Россию ещё с 1984 года. В одном из флешбэков показана сцена, где он пожимает руку российскому лидеру. Кроме того, в эпизоде прозвучала характерная цитата.

«Россия нам не враг, они сильны, уважают семью и не терпят туалеты для трансов», — говорится в эпизоде.

Создатели сериала вновь обыграли образ реального политика в контексте вымышленной вселенной. Впрочем, как всегда в случае с «Пацанами», не всё так однозначно.

