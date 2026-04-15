Путин сообщил о подготовке мер по поддержанию стабильности госфинансов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости сохранять устойчивость государственных финансов и сбалансированность бюджета, особенно в условиях резких колебаний на внешних рынках.

По словам главы государства, правительство подготовило пакет соответствующих мер, которые будут обсуждаться на совещании. Путин подчеркнул, что курс на развитие и финансовую стабильность остаётся приоритетом, несмотря на внешнюю конъюнктуру.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил разработать мобильное приложение, которое будет информировать семьи с детьми о доступных мерах государственной поддержки. Новый сервис будет реализован в виде специального раздела «Госуслуги. Семья» на портале «Госуслуги». Через этот раздел родители смогут оперативно узнавать о положенных им выплатах, льготах и других формах помощи, а также пользоваться сервисом с мобильных устройств.