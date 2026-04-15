При отходе из Димитрова (ДНР) украинские подразделения потеряли значительную часть вооружения. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД ДНР.

«Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения», — отметили в ведомстве в разговоре с РИА Новости. Всё найденное позднее изъяли.

Выяснилось, что противник оборудует огневые точки прямо в гражданских зданиях. Именно в таких многоэтажках позже и обнаружили брошенные стволы и снаряды.

Освобождение населённого пункта состоялось 27 декабря. Доклады об этом президенту Владимиру Путину представили командующие группировками «Центр» и «Восток».

Димитров образует единую агломерацию с соседним Красноармейском, который взяли под контроль ещё 1 декабря. Тот город был ключевым транспортным узлом для снабжения сил ВСУ в Донбассе.

Ранее сообщалось, что беспилотники в режиме свободной охоты уничтожили живую силу ВСУ у Доброполья. Расчёты ударных FPV-дронов совершили налёт на позиции противника с целью срыва ротации его подразделений. Все выявленные группы ВСУ, передвигающиеся по одному-два человека, а также укрывшийся личный состав в лесополосах были ликвидированы.