Регионам направили план помощи семьям и профилактики сиротства до 2030 года

В России разработан и направлен в регионы план развития системы помощи семьям на 2026–2030 годы. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на съезде в Уфе.

«Модельный региональный план мероприятий по развитию системы помощи семьям, профилактике социального сиротства в субъектах РФ на 2026–2030 годы утверждён министром просвещения РФ, министром труда и социальной защиты РФ, министром здравоохранения РФ и мной… Он уже направлен в регионы», — сообщила Львова-Белова.

Документ включает 63 пункта, среди которых развитие семьесберегающих практик, расширение бесплатной юридической помощи и анализ судебной практики. Также предусмотрены меры по повышению правовой грамотности и созданию системы мониторинга.

К 2030 году планируется сократить число детей в учреждениях до 30 тысяч. Отдельное внимание уделят семьям участников СВО и многодетным, а также работе с подростками группы риска и профилактике социального сиротства.