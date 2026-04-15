Художника-сюрреалиста Виктора Кротова нашли мёртвым в Москве

В Москве ушёл из жизни художник Виктор Кротов — основатель московской школы сюрреализма. Тело 80-летнего живописца с пакетом на голове обнаружила подруга в его квартире. Об этом РЕН ТВ сообщил его сын.

По предварительной версии, криминала в смерти сюрреалиста нет. Кротов родился в 1945 году, был членом Московского горкома художников-графиков. Работы мастера находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, музеях и частных коллекциях по всему миру. Среди его известных полотен — «Седьмой конь Апокалипсиса» (2000) и «Композиция» (2012).

Художник Юрий Кротов, работавший в Риге, Москве и Париже, называет свой стиль «романтическим сюрреализмом», а себя — «оптимистическим пессимистом». Его полотна и графика, которые он создал абсолютно самостоятельно, отличаются «неуёмной» фантазией, неожиданными и парадоксальными образами и метафорами.

