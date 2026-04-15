15 апреля, 12:58

Жителям Подмосковья напомнили сроки и способы передачи показаний счётчиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Подмосковье начался апрельский приём показаний приборов учёта, от которого зависит точность начислений за услуги. Об этом сообщили в Едином расчётном центре региона.

Сведения по электроэнергии необходимо передать до 26 числа включительно. Сроки по воде и отоплению определяются индивидуально и отображаются в личном кабинете пользователя. Если информация передана вовремя, начисления формируются по фактическому потреблению. При пропуске сроков расчёт сначала ведётся по среднему значению, а затем — по нормативу с учётом числа зарегистрированных жильцов.

При неисправных или отсутствующих приборах применяются повышающие коэффициенты, что увеличивает сумму в платёжках. Передать данные можно дистанционно через приложение, личный кабинет, чат-бот, телефон или терминалы в офисах.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Льгота бессрочна: её можно получать и во время спецоперации, и после возвращения домой. Для её получения следует прийти в органы соцзащиты с документами — среди них должны быть контракт и бумаги, подтверждающие участие в СВО.

Александра Мышляева
