15 апреля, 13:22

В Госдуме призвали усилить контрразведку после атаки БПЛА в Башкирии

Депутат Колесник: Атака дронов на Стерлитамак показывает важность контрразведки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

В России необходимо усилить контрразведывательные меры. Об этом заявил членКомитета по обороне Андрей Колесник после атаки украинских дронов на Стерлитамак.

«[Надо] усиливать контрразведывательный режим обязать. Скорее всего, это могли на фурах привезти. Кто-то крыло привёз, кто-то часть двигателя, где где-то собрали, по частям привезли, здесь собрали, и вот из разных мест атакуют с мобильных платформ», — сказал Колесник «Газете.ru».

По его мнению, подобные действия могут осуществляться с использованием скрытых схем доставки и сборки техники на территории России. Колесник отметил необходимость выявления и пресечения деятельности таких групп.

Хабиров: Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на Стерлитамак

Напомним, утром 15 апреля украинские дроны атаковали Стерлитамак в Башкирии. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территории предприятия, после чего начался пожар. Позже стало известно, что киевский режим применил беспилотники «Лютый» дальнего действия.

Александра Мышляева
