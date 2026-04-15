Рогов: ВСУ запускают дроны по югу России с площадок возле Орехова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Вооружённые силы Украины атакуют южные регионы России с площадок на ореховском участке запорожского направления. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«То есть они летят как на освобождённую часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», — уточнил собеседник AиФ.
По словам Рогова, запускаемые с площадок у Орехова дроны могут атаковать и другие регионы, включая Волгоградскую область. При этом он подчеркнул, что этот субъект чаще атакуют с оккупированной территории Херсонской области, а также из Николаевской и Одесской областей.
Ранее сообщалось, что Белгородская область вновь подверглась атакам украинских беспилотников. В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон полностью уничтожил легковой автомобиль, ранения получили трое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги, у двоих — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.