Сезон корюшки стартовал в Петербурге — точек с легальной рыбкой больше 70

В Санкт-Петербурге с 15 апреля начался сезон уличной продажи корюшки, сообщили в городском комитете имущественных отношений. Торговля разрешена более чем по 70 адресам в 14 районах и продлится до 31 мая. Список официальных точек разместил профильный комитет.

«В Ленинградской области в 2026 г. планируют выловить около 2000 тонн корюшки», — сообщил замглавы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Виктор Игнатьев. По его данным, основная часть улова придётся на Ладожское озеро и Финский залив.

Всего на добычу выдано 663 разрешения, из них 139 получили предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это обеспечивает стабильные поставки популярной рыбы в сезон.

Ранее в стране узаконили промышленный отлов глубоководных «рыб-ведьм» — у них нет ни глаз, ни позвоночника. До этого момента род Myxine (миксины) отсутствовал в перечне разрешённых водных биоресурсов. Новым документом список расширен за счёт этой позиции.