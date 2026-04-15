Эксперт предупредил о рисках злоупотреблений на местах при отмене испытательного срока для мам

Правительство поддержало законопроект: с 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трёх лет нельзя уволить по итогам испытательного срока. Сегодня такая гарантия действует только до полутора лет. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отмечает, что логичное продолжение политики поддержки семей, но вместе с тем обращает внимание на сложности, которые могут возникнуть на практике. Так, по словам эксперта, 17% руководителей негласно отдают предпочтение сотрудницам без маленьких детей, — так они снижают риск длительного отсутствия работника.

«Самый большой риск заключается в том, что новый закон может привести к обнулению эффекта. Отмена испытательного срока снизит психологическую нагрузку на матерей, но может привести к более осторожному отбору кандидатов или даже к скрытым барьерам при приёме женщин с малолетними детьми. Работодатели, опасаясь получить сотрудника без возможности оценить его квалификацию, могут начать ещё активнее искать причины для отказа», — заявил Якубович.

Он поясняет: любое ужесточение правил на рынке труда становится для бизнеса вызовом. Отказать соискателю почти всегда можно по формальным причинам — например, сославшись на несоответствие квалификации. Новая норма защитит уже работающую мать, но не обяжет нанимателя объяснять, почему он выбрал другого человека.

С другой стороны, рынок труда испытывает беспрецедентный кадровый голод. «По данным на 2025 год, 78% компаний заявляют о нехватке персонала. Этот дефицит создаёт новую реальность, где работодатели вынуждены идти на уступки и пересматривать подходы к найму. Реальное выполнение норм нового закона будет зависеть не столько от формальных запретов, сколько от баланса сил на рынке», — отмечает эксперт.

Почему закон только для женщин? Якубович напоминает: законодательство пока асимметрично, но движение в сторону равных гарантий для отцов уже началось. В Госдуму внесён проект о запрете увольнять мужчин, чьи жёны ждут ребёнка. Государство действует поэтапно, начиная с самой социально значимой категории.

«Поддержанный законопроект — важный сигнал о поддержке материнства, но его эффективность напрямую зависит от способности государства обеспечить не только формальные гарантии, но и механизмы контроля за скрытой дискриминацией, а также от общей экономической ситуации...» — заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям назначать испытательный срок при приёме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет. Документ вносит изменения в статью 70 ТК РФ, где ранее льгота распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.