15 апреля, 16:02

Эксперт предупредил о рисках злоупотреблений на местах при отмене испытательного срока для мам

Эксперт по соцполитике Якубович: Бизнес боится нанимать без испытательного срока

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Правительство поддержало законопроект: с 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трёх лет нельзя уволить по итогам испытательного срока. Сегодня такая гарантия действует только до полутора лет. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отмечает, что логичное продолжение политики поддержки семей, но вместе с тем обращает внимание на сложности, которые могут возникнуть на практике. Так, по словам эксперта, 17% руководителей негласно отдают предпочтение сотрудницам без маленьких детей, — так они снижают риск длительного отсутствия работника.

«Самый большой риск заключается в том, что новый закон может привести к обнулению эффекта. Отмена испытательного срока снизит психологическую нагрузку на матерей, но может привести к более осторожному отбору кандидатов или даже к скрытым барьерам при приёме женщин с малолетними детьми. Работодатели, опасаясь получить сотрудника без возможности оценить его квалификацию, могут начать ещё активнее искать причины для отказа», — заявил Якубович.

Он поясняет: любое ужесточение правил на рынке труда становится для бизнеса вызовом. Отказать соискателю почти всегда можно по формальным причинам — например, сославшись на несоответствие квалификации. Новая норма защитит уже работающую мать, но не обяжет нанимателя объяснять, почему он выбрал другого человека.

Россиянам рассказали, как новые выплаты создают «подушку безопасности» для семей
Россиянам рассказали, как новые выплаты создают «подушку безопасности» для семей

С другой стороны, рынок труда испытывает беспрецедентный кадровый голод. «По данным на 2025 год, 78% компаний заявляют о нехватке персонала. Этот дефицит создаёт новую реальность, где работодатели вынуждены идти на уступки и пересматривать подходы к найму. Реальное выполнение норм нового закона будет зависеть не столько от формальных запретов, сколько от баланса сил на рынке», — отмечает эксперт.

Почему закон только для женщин? Якубович напоминает: законодательство пока асимметрично, но движение в сторону равных гарантий для отцов уже началось. В Госдуму внесён проект о запрете увольнять мужчин, чьи жёны ждут ребёнка. Государство действует поэтапно, начиная с самой социально значимой категории.

«Поддержанный законопроект — важный сигнал о поддержке материнства, но его эффективность напрямую зависит от способности государства обеспечить не только формальные гарантии, но и механизмы контроля за скрытой дискриминацией, а также от общей экономической ситуации...» — заключил собеседник RuNews24.ru.

Россиянам объяснили, как получить рекордное пособие по уходу за ребёнком
Россиянам объяснили, как получить рекордное пособие по уходу за ребёнком

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям назначать испытательный срок при приёме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет. Документ вносит изменения в статью 70 ТК РФ, где ранее льгота распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.

Борис Эльфанд
