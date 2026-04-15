Россиянам рассказали, как новые выплаты создают «подушку безопасности» для семей

В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» в России ввели новые меры финансовой поддержки семей с детьми: увеличенный маткапитал с индексацией, возмещение части НДФЛ малоимущим семьям и льготные ипотечные программы, сообщает РИА «ФедералПресс». По данным издания, это направлено на устойчивый рост рождаемости, снижение бедности с нынешних тридцати процентов до двенадцати к 2030 году и улучшение жилищных условий семей.

С 1 февраля 2026 года выплата на первого ребёнка достигла 728,9 тысячи рублей, на второго — 963,2 тысячи (если семья не получала на первого) или 234,3 тысячи (если уже получила). Индексация составила 5,6 процента, и она затрагивает даже неиспользованный остаток капитала, а в 2027 году максимальный размер маткапитала может превысить миллион рублей.

Чаще всего россияне тратят эти средства на улучшение жилищных условий и образование детей. В 2026 году сумма выплат из бюджета увеличена до 581,69 миллиарда рублей (на 1370,47 тысячи человек), в 2027-м планируется 624,86 миллиарда (на 1388,52 тысячи человек), включая граждан, проживающих за пределами страны.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает назначать ежемесячное детское пособие не только семьям призывников, но и родственникам военнослужащих-контрактников, а также мобилизованных граждан. Сейчас такая выплата положена только матерям, опекунам или другим ухаживающим за ребёнком родственникам, если отец проходит срочную службу.