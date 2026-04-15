У экс-зампреда комитета по транспорту Петербурга Ягудина изымут миллионы рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск об обращении в собственность государства крупных сумм наличных, изъятых у бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина и его супруги. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По версии следствия, происхождение денег имеет коррупционный характер. С 2014 по 2024 год доход чиновника (зарплата и средства от продажи квартиры) составил более 25 млн рублей. Доходы его супруги за тот же период — 3,8 млн рублей.

Однако за десять лет, предшествовавших задержанию, семья купила две квартиры, автомобиль BMW X5 и земельный участок с домом, а также неоднократно выезжала за границу. При этом общие официальные доходы составили лишь 13,7 млн рублей, что не позволяло накопить такие суммы.

«Таким образом, Ягудин, замещая должность государственной гражданской службы, совершал действия, направленные на неправомерное обогащение», — пояснили в пресс-службе. С экс-чиновника и его жены требуют взыскать в доход РФ указанные наличные.

В октябре 2024 года мужчину задержали при получении взятки, после чего уволили с госслужбы. При обыске в квартире нашли 24,7 млн рублей, 29,5 тыс. долларов и 16,6 тыс. евро. Ягудин занимал должность зампреда с апреля 2021 года по октябрь 2024 года. По данным следствия, за взятку в 2,5 млн рублей Ягудин должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Уголовное дело в отношении него продолжается.