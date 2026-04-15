Губернатор опроверг атаку БПЛА на завод в Самарской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
В Самарской области не было атаки беспилотника на завод, в действительности там произошёл пожар. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«В соцсетях распространяется информация о прилёте БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал чиновник.
По его словам, огонь был оперативно ликвидирован силами пожарных. Жертв и пострадавших нет, ситуация полностью взята под контроль. Инцидент не повлиял на работу предприятия, оно продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке ликвидированы последствия падения обломков беспилотника на территории предприятия 15 апреля. Работы завершены, последствия устранены в кратчайшие сроки.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.