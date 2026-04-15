Губернатор опроверг атаку БПЛА на завод в Самарской области

В Самарской области не было атаки беспилотника на завод, в действительности там произошёл пожар. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В соцсетях распространяется информация о прилёте БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал чиновник.

По его словам, огонь был оперативно ликвидирован силами пожарных. Жертв и пострадавших нет, ситуация полностью взята под контроль. Инцидент не повлиял на работу предприятия, оно продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке ликвидированы последствия падения обломков беспилотника на территории предприятия 15 апреля. Работы завершены, последствия устранены в кратчайшие сроки.