15 апреля, 13:42

Генпрокурор Гуцан сообщил о возвращении в российскую казну активов на ₽2,5 трлн

Александр Гуцан. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Российской казне удалось вернуть частные активы на сумму 2,5 триллиона рублей, включая 32 стратегических предприятия из нефтегазовой, портовой и транспортной отраслей. Об этом в ходе доклада в Совете Федерации рассказал генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«Ключевой задачей надзора остаётся укрепление имущественной и финансовой основы государства. Её реализация за счёт исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью ₽2,5 трлн. Среди них 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры»,сказал генпрокурор.

Владельцы предприятий, к которым возникли претензии, по словам Гуцана, действовали в ущерб интересам России. В частности, речь идёт о выводе дивидендов за рубеж, уклонении от уплаты налогов, росте кредиторской задолженности и ведении другой антироссийской деятельности.

У экс-зампреда комитета по транспорту Петербурга Ягудина изымут миллионы рублей

Ранее Life.ru сообщал, что Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей. В перечень вошли более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства, валютные активы, а также предметы роскоши — коллекция часов и ювелирные изделия.

BannerImage
Юрий Лысенко
