Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 14:33

Социально значимые продукты упали в цене на 9%

Обложка © Life.ru

В марте 2026 года минимальные цены на самые нужные продукты в крупных российских сетях стали на 9,1% ниже, чем в марте прошлого года. Об этом рассказали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Из 25 социально значимых категорий продуктов за год подешевели 16. Больше всего упали цены на:

  • рис (–30,9%);
  • капусту (–29,8%);
  • картофель (–29,6%);
  • свёклу (–28,6%);
  • сливочное масло (–22,9%);
  • соль (–22,2%);
  • чёрный чай (–11,4%);
  • муку (–10,5%).

Также стали дешевле вермишель, сахар, свинина, яйца, подсолнечное масло, молоко и говядина.

Если сравнивать с февралём 2026 года, цены на социально значимые продукты снизились в среднем на 0,4%. За месяц заметнее всего подешевели лук, говядина, ржаной хлеб, курица, яблоки, свинина и сливочное масло. Наценка на самые дешёвые социально значимые продукты в марте упала до рекордно низкого уровня — 1,6%. Для сравнения: в феврале она была 2,2%, а в марте прошлого года — 4,4%.

В 11 категориях из 25 так называемые продукты «первой цены» продавались даже дешевле, чем их закупили магазины. Среди них — морковь, капуста, гречка, куриные яйца, яблоки, говядина, сахар, рис, подсолнечное масло, свёкла и мука, пишет ТАСС.

К майским праздникам изменятся цены на стройматериалы. Как изменится стоимость ремонта

Ранее сообщалось, что в 2025 году общее количество торговых точек ритейлеров, входящих в АКОРТ, достигло 117,6 тысячи. Это на 5,8% больше, чем годом ранее. Главным драйвером роста в продовольственном сегменте стали дискаунтеры.

Наталья Афонина
