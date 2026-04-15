Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 14:30

В Туле мужчина в маске дьявола кошмарил участников крестного хода на Пасху

Обложка © VK / Полиция Тульской области

Обложка © VK / Полиция Тульской области

В Тульской области задержали мужчину за хулиганство во время пасхального крестного хода. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля у храма в посёлке Михайловский. 34-летний местный житель надел маску демона, выкрикивал религиозные фразы и мешал проведению шествия. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителя, маску у него изъяли. В отделении он признал вину и извинился за произошедшее.

Суд назначил ему наказание в виде трёх суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за «Шоколадной монашки»
«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за «Шоколадной монашки»

Ранее скандал разразился, когда блогерша выложила в соцсети снимок с куличом и дилдо. Девушка заявила о своём атеизме. Когда на неё обрушилась волна негодования, блогерша принесла публичные извинения и стёрла контент из соцсетей. В итоге против неё завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств (ч. 148 УК РФ).

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
