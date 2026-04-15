В Туле мужчина в маске дьявола кошмарил участников крестного хода на Пасху

В Тульской области задержали мужчину за хулиганство во время пасхального крестного хода. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля у храма в посёлке Михайловский. 34-летний местный житель надел маску демона, выкрикивал религиозные фразы и мешал проведению шествия. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителя, маску у него изъяли. В отделении он признал вину и извинился за произошедшее.

Суд назначил ему наказание в виде трёх суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее скандал разразился, когда блогерша выложила в соцсети снимок с куличом и дилдо. Девушка заявила о своём атеизме. Когда на неё обрушилась волна негодования, блогерша принесла публичные извинения и стёрла контент из соцсетей. В итоге против неё завели уголовное дело за оскорбление религиозных чувств (ч. 148 УК РФ).