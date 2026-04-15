С трудом держит кружку: Видео с Лерчек сразу после химиотерапии шокировало фанатов

Друг семьи блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая начала курс химиотерапии после обнаружения у неё рака желудка, показал её состояние. Кадрами мужчина поделился в соцсети. По его словам, Лерчек очень тяжело переносит лечение, но старается держаться.

Лерчек проходит лечение от рака. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gosha_kamaev

«Ну зачем? Здоровье — это самое ценное. Не вывезешь, реально. Самое главное — отдохнуть», — уговаривает её автор ролика, когда блогерша пытается взять ноутбук, чтобы поработать.

Лерчек проходит лечение от рака. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gosha_kamaev

Блогерше стало плохо после очередной процедуры химиотерапии. Она с трудом может подняться с постели в своей палате. За кадром её жених Луис поддерживает возлюбленную и тоже советует ей подумать о здоровье и поспать. На фото Лерчек выглядит утомлённой и бледной, она с трудом держит в руках кружку с чаем.

Ранее Валерия Чекалина побрилась налысо после начала курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини. Блогерша рыдает в кадре и с трудом расстаётся с волосами. В комментариях пользователи задались вопросом, а зачем вообще публиковать такие интимные моменты, пиар здесь не уместен.