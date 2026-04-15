Суд рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-главы таможни на 500 млн

Прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленоградского суда.

«Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Романовскому <…> об обращении имущества в доход государства», — сообщили в суде. В перечень вошли 56 объектов.

Ранее стало известно, что Смольнинский суд Петербурга рассмотрит иск о передаче государству крупных сумм наличных, изъятых у экс-зампреда комитета по транспорту Рената Ягудина и его жены. Следствие считает, что деньги имеют коррупционное происхождение. С 2014 по 2024 год официальный доход чиновника (зарплата плюс продажа квартиры) превысил 25 млн рублей, а его супруги — 3,8 млн рублей.