Турция подтянула танки к буферной зоне на Кипре у деревни Пила

Турция подтянула 15 танков к буферной зоне на Кипре в районе деревни Пила. Там же установлен новый флаг самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую официально признаёт только Анкара, и замечены несколько десятков полицейских ТРСК в штатском. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

В ответ дополнительные силы подтягиваются со стороны британской военной базы Декелия, также усилено присутствие миротворцев ООН. Миссия ООН на Кипре в среду сообщила, что патрулирует район деревни и внимательно следит за обстановкой.

Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны к спокойствию и сдержанности. Конфликт на Кипре продолжается с 1974 года, когда турецкие войска заняли северную часть острова после попытки государственного переворота, организованного Афинами. С тех пор остров разделён на греческий юг и турецкий север.

