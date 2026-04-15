15 апреля, 15:32

Турция подтянула танки к буферной зоне на Кипре у деревни Пила

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Турция подтянула 15 танков к буферной зоне на Кипре в районе деревни Пила. Там же установлен новый флаг самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую официально признаёт только Анкара, и замечены несколько десятков полицейских ТРСК в штатском. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

В ответ дополнительные силы подтягиваются со стороны британской военной базы Декелия, также усилено присутствие миротворцев ООН. Миссия ООН на Кипре в среду сообщила, что патрулирует район деревни и внимательно следит за обстановкой.

Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны к спокойствию и сдержанности. Конфликт на Кипре продолжается с 1974 года, когда турецкие войска заняли северную часть острова после попытки государственного переворота, организованного Афинами. С тех пор остров разделён на греческий юг и турецкий север.

В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе: 4 убиты, 20 ранены

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность войны с Израилем, заявив, что его страна может войти в Израиль так же, как входила в Ливию и Карабах. Он призвал мировое сообщество не допустить, чтобы 1,2 млн жителей Ливана, вынужденных покинуть дома из-за действий Израиля, повторили судьбу Палестины.

Анастасия Никонорова
