Суд в Иванове взыскал с компаний 415 млн рублей за фиктивные договоры капремонта

Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с коммерческих организаций более 415 млн рублей за заключение фиктивных договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что с 2022 по 2024 год «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» провёл 29 торгов. По их итогам были заключены контракты с ООО «ЯртэсИнжиниринг» и ООО «Энергосистема» на общую сумму 415 млн рублей.

Прокуратура потребовала признать торги и договоры недействительными, а также вернуть полученные по ним деньги. Суд полностью поддержал требования ведомства.

Сделки заключались за взятки под общим покровительством бывших заместителя председателя регионального правительства и начальников департамента ЖКХ Ивановской области. Фигуранты уголовных дел пока не называются.

К слову, в Ивановской области должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Анастасии Саландиной. Внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей области по этому поводу назначено на 15 апреля 2026 года.