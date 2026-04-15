Очередные объекты топливной инфраструктуры Украины попали под удары ВС РФ

Российские военные нанесли точные удары по транспортным и топливно-энергетическим объектам на Украине, которые функционировали в интересах ВСУ. Такие данные за последние сутки приводит Минобороны РФ. Атаки производились боевой авиацией, беспилотниками и ракетами.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под свой контроль посёлок Волчанские Хутора в Харьковской области. Информацию уже подтвердили в МО РФ. Село находится на левом, южном берегу реки Волчья. Боевые действия за населённый пункт шли несколько месяцев. ВСУ предпринимали попытки высадиться на правый берег, но каждый раз российские военные отбрасывали и уничтожали вражеский десант.